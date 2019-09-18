Alanya'nın eski belde başkanından şok çıkış: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım
Alanya'da iki dönem AKP'de belde başkanlığı, meclis üyeliği yaptıktan sonra geçtiğimiz haftalarda istifa eden Emin Özden'in istifa açıklamasında, oğluna babasının ismi Mevlüt ve Tayyip beyin ismini birleştirerek ‘Mevlüt Tayyip' ismini verdiğini belirterek, “Şimdi sadece Mevlüt diyorum, Tayyip’i kullanmıyorum” ifadesini kullandı.
ALANYA'DA iki dönem AKP'de belde başkanlığı, meclis üyeliği AKP'den istifa ederken ‘yanılmışız rabbim affetsin' diyen ve oğluna ‘Tayyip' ismini verdiği için pişman olduğunu açıklayan Emin Özden, Sözcü'ye konuştu. Milli Görüş partilerde aktif siyaset yaptığını, uzun yıllar da AKP'de görev aldığını belirten Özden, “Aldatılmışlık sendromu ile intihar mı edelim? Bu memleketi karşılıksız seven asil milletimizi aldatanlar utansın” dedi. Geçtiğimiz haftalarda istifa eden Emin Özden'in istifa açıklamasında yer alan “Allah bir daha 1994'de oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin” sözleri büyük yankı uyandırdı. Oğluna babasının ismi Mevlüt ve Tayyip beyin ismini birleştirerek ‘Mevlüt Tayyip' ismini verdiğini söyleyen Özden, “Şimdi sadece Mevlüt diyorum, Tayyip’i kullanmıyorum” ifadesini kullandı.
Özden'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi. İşte onlardan bazıları ve Özden'in cevabı;
*(Algı operasyonlarının kurbanı oldun. Ne ilksin, ne de son olacaksın) Algı mı? 1994'de algı mı vardı? Biz bir davanın neferiydik, bu faniyi de dava adamı bilirdik, meğer kendi davasının peşindeymiş, nereden bilebilirdik.
*(Rabbim affetsin le olmaz bu işler) Ne yapalım? Aldatılmışlık sendromu ile intihar mı edelim? Bu memleketi karşılıksız seven asil milletimizi aldatanlar utansın…
*(Bence bir an önce tez zamanda gidin oğlunuzun adına da değiştirin ona yakışan bir isim Mustafa ismini koyun bence) 25 yaşında tercih onun. Ben zaten Mevlüt diye sesleniyorum..
*(Yazıııııkkk senin neyini aldılar elinden üzüldüm) Hamdolsun hep veren el olduk. Aklın varsa alan eller ülkemizden ve maneviyatımızdan neler neler aldı bir tasavvur et.
KAYNAK: SÖZCÜ
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0