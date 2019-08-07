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Alanya MHP’ye ‘Akıllı’ ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 25. Dönem Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı’yı ağırladı

POLİTİKA 06.08.2019, 22:31 06.08.2019, 23:24 Enes Subaşı
Alanya MHP’ye ‘Akıllı’ ziyaret
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Alper Kutay

AKILLI'NIN Alanya programı çerçevesinde ziyaretine geldiğini söyleyen Türkdoğan, “Kendilerine geçirdikleri açık kalp ameliyatı sonrası geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi. Akıllı ise Alanya’daki çalışmalar ve gündemle ilgili Türkdoğan’la sohbet etti.

#Alanya #MHP #Ziyaret
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