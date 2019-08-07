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Alanya MHP’ye ‘Akıllı’ ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 25. Dönem Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı’yı ağırladı
POLİTİKA 06.08.2019, 22:31 06.08.2019, 23:24 Enes Subaşı
Alper Kutay
AKILLI'NIN Alanya programı çerçevesinde ziyaretine geldiğini söyleyen Türkdoğan, “Kendilerine geçirdikleri açık kalp ameliyatı sonrası geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi. Akıllı ise Alanya’daki çalışmalar ve gündemle ilgili Türkdoğan’la sohbet etti.
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