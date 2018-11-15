Alanya MHP’de sürpriz istifa

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nde belediye meclis üyeliğine aday olmak için il, ilçe ve belde teşkilatlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 17.00'ye görevinden istifa etmeleri gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı müracaatları 15 Kasım tarihinde başlayıp 15 Aralık 2018 tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Belediye Başkan Aday Adayları ise, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na şahsen başvurarak form dolduracaklar. Belediye Meclisi üyelikleri aday adaylığı müracaatları bağlı bulundukları il ve ilçe teşkilatlarına yapılacak. MHP’de ilk istifa Mustafa Sünbül'den geldi. MHP’de Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Mustafa Sünbül, Meclis Üyesi Aday Adaylığı için partiden istifa etti.