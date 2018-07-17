Alanya MHP'de teşkilata ‘Şehitler Köşesi’

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, örnek bir projeye imza attı ve teşkilat binasında Şehitler Köşesi oluşturdu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Müftü Mustafa Topal, şehit ve gazi yakınlarıyla çok sayıda partili, şehitler köşesinin açılış programına birlikte katıldı. Müftü Topal'ın okuduğu duanın ardından konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Cennet vatanımız için canını feda etmiş kardeşlerimiz için böyle bir anma köşesi oluşturduk" dedi.

‘ŞEHİTLİK HERKESE NASİP OLMAZ’

Türkdoğan, “Cenabı Allah vatanını, devletini ve milletini seven her ülkücüye şehitlik mertebesi nasip etsin. Bunun yanında vatanımızın bekası için bugün mücadele veren, bizler burada huzurlu yaşıyorsak, gecelerini gündüzlerine katarak mücadelelerini sürdüren bütün güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bugün bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Hepsinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah bütün şehit ailelerimizden razı olsun. Vatan savunması için, bu vatanın bekası için dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, günümüzde terörle mücadelede, en son 15 Temmuz’da şehit verdik. Müslüman Türk milleti bu topraklarda yaşadığı sürece bu topraklarda huzurlu olmanın bedeli olarak şehitlerimiz olmaya devam edecektir” diye konuştu. Türkdoğan'ın konuşmasının ardından bir kız çocuğu da duygu dolu şiirini katılımcılara okudu.

