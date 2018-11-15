Alanya MHP'de istifa rüzgarı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nde belediye meclis üyeliğine aday olmak için il, ilçe ve belde teşkilatlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 17.00'ye görevinden istifa etmeleri gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı müracaatları 15 Kasım tarihinde başlayıp 15 Aralık tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Belediye Başkan Aday Adayları ise, Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na şahsen başvurarak form dolduracaklar. Belediye Meclisi üyelikleri aday adaylığı müracaatları bağlı bulundukları il ve ilçe teşkilatlarına yapılacak. MHP’de ilk istifa önce Mustafa Sünbül'den, ardından Ahmet Sezer'den geldi. MHP’de Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Mustafa Sünbül ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sezer, Meclis Üyesi Aday Adaylığı için partiden istifa ettiler. Akşam saatlerinde ise Sünbül ve Sezer'in yanı sıra Kerim Ünlü, Erol Kaya, Tuncay Sarmaz, Dilaver Çekiç ve Kayhan Balta'nın da meclis üyeliği aday adaylığı için MHP'den istifa ettikleri bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 20:19