Alanya MHP'de 'Hain' tartışması

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Alanya'daki iki tanınmış simasının sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı olay oldu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olan Sahil Kafeterya sahibi Ali Üzüm, geçtiğimiz aylarda MHP yönetiminden istifa eden Kemal Demir'le arkadaşlık yapmasına kızan MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül'e sosyal medyadan adeta ateş püskürdü. Ali Üzüm, şu bilgileri paylaştı: "Bu resimdeki arkadaşın adı Kemal Demir'dir. Kendisi MHP üyesidir. Ankara'da MHP adına siyaset okulu bitirme belgesi vardır. MHP Alanya İlçe Delegesi ve Antalya İl Delegesi'dir. Bir yıla aşkın Alanya MHP İlçe Teşkilatı'nda beraber görev yaptık, yönetim kurulu üyeliğinden 8 ay önce istifa etti. Benim bu arkadaşımla oturup beş dakika bile hal hatır sorup sohbet etmemden dolayı bana 'Hain' diyen bir yönetici M.S.'yi (Mustafa Sünbül) kınıyorum. Aynı sözleri kendisine iade ediyorum. Kim bana hain gözüyle bakıyorsa ve hain diyorsa kendisi haindir. Bunu herkes bilsin. Saygılarımla."

