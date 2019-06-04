Alanya MHP'de coşkulu bayram

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe teşkilatı, Ramazan Bayramı münasebetiyle partililer ile teşkilat binasının önünde buluştu. Bayramlaşma töreni sabah saat 9.30 itibariyle başladı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yapmış olduğu açıklamada “Cenab-ı Allah daha nice Ramazan Bayram’larına ulaşmayı nasip etsin. Alanya başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Demirağ da MHP teşkilat binası önünde gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım sağladı. Demirağ Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

MHP ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Teşkilatı Yöneticileri, MHP’li Belediye meclis üyeleri ve partililer bayramın ilk günü Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ettti. Başkan Mustafa Türkdoğan, “Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Alanya Garnizon Şehitliği'nde aziz şehitlerimizi dualar ile andık. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 18:27