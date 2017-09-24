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Alanya MHP Başkanı Türkdoğan'dan Akşener'e tepki

Akşener'in Kerkük konulu sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Türkdoğan, "Bu kadını MHP'nin başına getirmek isteyenler neyin ne olduğunu görsün" dedi

Alanya MHP Başkanı Türkdoğan'dan Akşener'e tepki

Akşener'in Kerkük konulu sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Türkdoğan, "Bu kadını MHP'nin başına getirmek isteyenler neyin ne olduğunu görsün" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 16:45
Alanya MHP Başkanı Türkdoğan'dan Akşener'e tepki
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin emektar isimlerinden Numan Şahiner Şahin'in oğlu Askerhan Şahin ile Hande Altun'un düğün törenlerine katıldı. İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte genç çifte Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Türkdoğan, "Şahin ve Altun ailelerini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Öte yandan, Kerkük konusunda Twitter'da bir mesaj paylaşarak, "Hükümete tavsiyem, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa bizim YSK üyelerini göndersinler" diyen Meral Akşener'e tepki gösteren Türkdoğan, "Kerkük diyoruz, Türkmen gardaşlarımız diyoruz, milli dava diyoruz. Hanımefendinin derdine bak. Milli meselelerde gayriciddi bu yaklaşımı sergileyen bir bayanı Türk'ün son kalesi MHP'nin başına getirmek isteyenler, bu mücadele milli unsurlarla, gayri milliler arasında yaşanıyor" dedi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 17:02
Anahtar Kelimeler:
TürkdoğanMilliyetçi Hareket PartisiMeral AkşenerKerkükMustafa Türkdoğan
Yorumlar
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Alperen 2017-09-24 17:08:36

Meral Akşener , sizden bin kat daha milliyetçi ve vatanseverdir, Bunu fazlasıyla ispat etmiştir, devlet dusmanlarıyla mücadele ettiği zaman belkide dünyada yoktunuz. Milliyetçilik adına siz ne yaptınız merak ediyorum

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Alper Arıkan 2017-09-24 19:56:16

Sn Akşener Kerkük'le alakalı hassasiyetlerini açık ve net bir şekilde senelerdir mertçe ortaya koymuştur...Sizler havaalanlarına paçavralar asılırken boynunuzu büküp işbirliği yaptığınız Akp hükümeti için çalışırken bizler boşuna tavır almıyorduk bu gidişata....Mhp yi yönetenlerin Mhp yi ne hale getirdiği aşikardır...Dolayısı ile Sn Türkdoğan a tavsiyem söylemleri ile icraatları tutarlı siyaset yapmalarıdır...

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alp 2017-09-24 20:13:43

20 yıldır bahçeli ve ekibini gördük mhpyi yok ettiniz hala konuşuyorsunuz meral akşenere kurban olun siz !

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Sümüklü deve 2017-09-24 20:22:49

Meral hanim daha partiyi kurmadan ses çıkarıyor ya, simdi arkasindan konusanlari yarin parti kapisinda kuyrukta goeecegiz, akp mitinglerinde gördük sahit olduk. Ulkucuyum diyen zerzavatlar akp yalamasi olmus dolaniyorlar.

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Meral çevik 2017-09-24 20:23:27

Siz o bayan dediğimiz kış bakanlık yaparken elimizdeki adaları türbeler adları ve polisi her şekilde vata ndaşı güvendeydi şimdi siz ve sizin gibi gösteriş siyaseti yapan gerçek ülkücülere vatan haini değilde koltuk sevdası olanlarmı kurtaracak kerkükü biz illaki elimizden zorla alınan haklarımızı istiyecegizki önümüzü korkudan tıkayanlardan görün o zaman nasıl korunuyor kerkükde ülkemizde ülke elden gidiyor herşey her yer satıldı hala kış uykusundan uyanmak istemiyorsunuz yazık ya inanın adıyorum bu düşüncedeki insanlara yürü be topuklu efem yürü Meral Akşenerim çok kortmuşsunki insanları bu kadar zorlarına diyor koltuk için hiç balgata boyun etmedi helal olsun kadına çok erkekten erkmiş

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Şefik Bahçe 2017-09-24 20:24:41

Sayın Tükdoğan Orakın kuzeyinde yapılacak referandum konudunda bir özeleştiri yapacaksanız, ırakın kuzeyinde bulunan aşiret reisi ile resmi ilişkileri devam ettiren AKP ve Hükümete tepki gösteriniz. Ayrıca belirteyim bizim YSK orada görev alsada fena olmaz.

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Usul uslu 2017-09-24 20:34:10

Gece hayatında farklı maskeler takanlarin sabah turkiyede dürüst kalabilmiş tek siyasî lidere laf etmesi ironik bir durumdur sosyal medyadan başkan olmak böyle birşey belliki

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Kuşçubaşı esref 2017-09-24 21:31:21

Alperen efendi haddini bil siz ve marul yaşamaları ne yaptinizda neyi sorarsınız. Türkdoğan bsk doğru bir tenkiddette bulunmuş. Sırf laf ola berigele burda yorum yazmışın.

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