Alanya MHP Başkanı Türkdoğan'dan Akşener'e tepki

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin emektar isimlerinden Numan Şahiner Şahin'in oğlu Askerhan Şahin ile Hande Altun'un düğün törenlerine katıldı. İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte genç çifte Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Türkdoğan, "Şahin ve Altun ailelerini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Öte yandan, Kerkük konusunda Twitter'da bir mesaj paylaşarak, "Hükümete tavsiyem, Barzani'nin referandumunu engellemek istiyorlarsa bizim YSK üyelerini göndersinler" diyen Meral Akşener'e tepki gösteren Türkdoğan, "Kerkük diyoruz, Türkmen gardaşlarımız diyoruz, milli dava diyoruz. Hanımefendinin derdine bak. Milli meselelerde gayriciddi bu yaklaşımı sergileyen bir bayanı Türk'ün son kalesi MHP'nin başına getirmek isteyenler, bu mücadele milli unsurlarla, gayri milliler arasında yaşanıyor" dedi.