Alanya MHP Atatürk için mevlit okutacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan başkanlığında gerçekleştirdi.
POLİTİKA 05.11.2019, 20:53 05.11.2019, 21:51
TOPLANTI sonrası bir açıklama yapan Türkdoğan, “8 Kasım Cuma günü idrak edeceğimiz Mevlit Kandili’nde, MHP Alanya İlçe Teşkilatı önünde lokma ikramımız olacaktır. Saat 16.30’da başlayacak lokma ikramına tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.
ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTULACAK
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde rahmet, minnet ve dualarla anacaklarını ifade eden Türkdoğan, “10 Kasım Pazar günü yatsı namazına müteakip Atatürk, Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehitlerimiz için Yeni Cami’de Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Tüm vatandaşlarımız davetlidir" diye konuştu.
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