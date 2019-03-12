‘Alanya merkezde ne varsa artık kırsalda da var’

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu kez batıdaki kırsal mahallelerde vatandaşla buluştu. Başkan Yücel bugün sırasıyla Akdam, Alara, Çakallar, Saburlar, Karamanlar ve Orhan Mahallesi’ne gitti. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

‘ALANYA MARKA ŞEHİR HALİNE GELDİ’

Akdam’ın ardından Alara Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel, "Bir Alanya’mız var diye çıktığımız bu yolda Alanya'ya en iyi hizmeti getirmeye devam edeceğiz" dedi. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Alanya'yı bugüne kadar Türkiye'nin en çok konuşulan, marka şehirlerinden birisi haline getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şimdi sizlerin yeniden teveccühleriyle daha güçlü bir şekilde Alanya Belediye Başkanlığı görevine MHP ve Ak Parti'nin birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak geleceğinden şüphemiz yok. Geride bıraktığımız bu 5 yılda Alanya'nın çehresini değiştiren projeleri tek tek başarıyla gerçekleştiren başkanımız yeni dönemde de yeni vizyon projelerle sizlere hizmet etmek istiyor. Alanya'da Adem Murat Yücel, Antalya'da Menderes Türel diyerek hizmetlerin en hızlı ve en iyi şekilde gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

‘BAŞARILI PROJELER HAYATA GEÇİRDİ’

Türkdoğan’dan sonra konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle başlayan birlikteliğimiz ebediyete kadar sürecek. Bu çalışmalar kapsamında 31 Mart Yerel Seçimleri'ne de birlikte giriyoruz. Ak Parti ve MHP olarak Alanya'da ortak bir aday çıkardık ve bugüne kadar yürüttüğü başarılı projelerle Adem Murat Yücel'in arkasında durduk. Antalya'da da Ak Parti'nin adayı Menderes Türel’i destekliyoruz. Burada tek tek yapılan yatırımları saymak mümkün olmaz. Alanya ve Antalya'da hizmetlerimiz iktidarımızın gücüyle sürecek. Başkan Yücel’in 5 yılda kırsala ve merkeze yaptığı hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bu hizmetlerin devamı için destek vereceğinizden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

‘VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİK’

Alara halkının yoğun alkışları arasında konuşmasını yapan Başkan Yücel, "Her şeyin telafisi var ama zamanın telafisi yok. 5 yıl önce yine sizlerin karşısına seçim için çıkmıştım. 5 yıl akıp gitti. 5 yıl önce size verdiğimiz sözler olmuştu, hemen hemen hepsini bugüne kadar gerçekleştirdik. 4-5 dönem muhtarlık yapan arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar, 'Bugüne kadar aldığımız hizmetlerin hepsini sizden 5 yılda aldık' diyorlar. Bu görev süremizde hepinizin gönlünde bir yerlere dokunduğumuzu düşünüyoruz. Alanya'nın ve Alanyalıların geleceğini planlamak için koşturduk. Sizlerin teveccühleriyle de koşturmaya devam etmek istiyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, gıpta ile gösterilen bir şehir oluşturduk. Alanya Belediyesi 5 yıl içerisinde en iyi yapılanan ve en iyi bütçeye sahip bir şehir olmayı başardı. İyi gününde de kötü gününde de halkının yanında olan bir dönem başlattık. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizi günün şartlarına en uygun hale getirdik" dedi.

‘ALANYA’YI ARTIK TÜM TÜRKİYE TANIYOR’

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Yücel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ben bugüne kadar yaptığımız hizmetleri burada tekrar anlatmayacağım. Gazetelerden, televizyonlardan, sosyal medyadan görüyorsunuz. Alanya Belediyesi, bölgesinde, Türkiye'de, hatta dünya genelinde yarışan bir şehir haline geldi. Bu vizyon bizde var. Allah'a çok şükür Cumhur İttifakı'yla bu dönem daha güçlüyüz. Teşkilatlarımızla birlikte en iyi hizmeti yapacağımıza inanıyoruz. Vizyoner projelerle Alanya'yı daha ileriye taşıyacağız. MHP'nin hizmet, Ak Parti'nin de gönül belediyeciliğini birleştirerek Alanya'yı daha da yukarılara taşıyacağız. Alanya'yı bugüne kadar sizlerle yönettik, sizlerle yönetmeye devam edeceğiz. Şehir merkezine ne yaptıysak aynılarını kırsal mahallelere, mahallelere ne yaptıysak yaylalara da yapmayı hedefliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını tüm kademelerimizde şiar haline getirdik."

BU AKŞAM SEÇİM OFİSİNDE OLACAK

Program, konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Mahalle halkının soru, istek ve önerilerini dinleyerek not alan ve belediyenin hizmet sınırları çerçevesinde yapılabilecekleri aktaran Başkan Yücel, hizmet akışının süreceğini ifade etti. Başkan Yücel mahalle ziyaretlerinin ardından bu akşam Beldibi Gençliği Seçim Ofisi açılışına katılacak, ardından Alanyalı aşçılar ile güreş takımını kendi seçim ofisinde ağırlayacak.