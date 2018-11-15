Alanya kışa hazır

ÇALIŞMALAR kapsamında merkezde Tepe, Sugözü ve Hacımehmetli Mahallesinde kaldırım ve kış hazırlığı çalışması devam ederken, kırsaldaki Keşefli, Demirtaş, Payallar, Kestel, Mahmutlar, Sapadere ve Dere Mahallesinde yol açma, altyapı ve yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm mahallelerde vatandaşların taleplerini çok hızlı bir şekilde değerlendirdiklerinin altını çizen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, En hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşı kaliteli hizmete kavuşturuyoruz. Yoldan altyapı ve kaldırıma, cadde düzenlemesinden asfalta kadar çok yönlü hizmetlerimiz devam ediyor dedi. Alanyada hizmet ve yatırımların belirli bir kalite standardına bağlandığını anlatan Başkan Yücel, bu sayede merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan her yere aynı kalitede hizmet götürdüklerini ifade etti. Bu kapsamda Sugözü Birsel Biçer İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları için Tepe Caddesinde kaldırım çalışması başlatıldı.