Alanya Karakocalı’da işlem tamam!

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın son yıllarda büyük gelişme gösteren ve yeni bina inşaatlarının devam ettiği kırsaldaki Karakocalı Mahallesi’nin alt yapısını güçlendiriyor. Alanya merkeze 7 kilometre mesafede olmasına rağmen bugüne kadar altyapı konusunda geri kalan Karakocalı Mahallesi, yeni yapılaşma ile birlikte kısa sürede Alanya’nın gözde mahallelerinden biri oldu. ASAT, gelecekte altyapı sorunu yaşanmaması için mahallenin alt yapısını yeni hatlarla güçlendiriyor. Alanya ile Gazipaşa’yı birbirine bağlayacak olan Yeni Çevre Yolu güzergahında bulunan Karakocalı’da yolun altından geçecek kanalizasyon hattının inşası sürüyor. Mahallenin kalan kısımlarının alt yapısı için fizibilite çalışmaları tamamlanarak proje aşamasına getirildi. Önümüzdeki aylarda mahallenin diğer noktalarında da kanalizasyon hattı çalışmaları yapılacak.