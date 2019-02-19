31 MART Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeye başladı. Listeler 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Listelerin açıklanmasına sayılı saatler kala İyi Parti cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alanya siyasetinin etkin isimlerinden Hacı Mevlüt Zavlak'ın, İyi Parti Alanya Belediye Meclisi listesine girmesinin kesinlik kazandığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 09:55
Alanya İyi Parti'de 'Zavlak' sürprizi
31 Mart Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeye başladı. Listeler 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak