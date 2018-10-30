Alanya İYİ Parti'den başkan adayı kim olacak?

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, ülke ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Apaydın, İstanbul'da düzenlenen havalimanı açılışının 29 Ekim'de yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Apaydın, "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dün coşkuyla kutladık. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de söylediği gibi ranttan beslenenler bu bayramı şantiyede kutladı. İyi Parti ise TBMM 1. Meclisi'inde bayramı kutlamıştır. Bizim için yapılması gereken doğru şey devlet geleneğinin devam ettirilmesi ve ilkeli davranılması. Bizim eleştirimiz şantiyede kutlama yapılması. Onun dışında yatırımlara bir eleştirimiz yok, hizmetlere karşıymış gibi gösterilmemiz doğru değil. Devleti idare edenler isterse ülkemizin tamamında coşkuyla bayram kutlama imkanını sağlayabiliyor. Bunu da dün Diyarbakır'da gördük. Diyarbakır halkı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasını yaptı. Yıllarca kamu görevlileri o bölgede taciz edildi, çeşitli baskılara uğradı. Milli bayramlar o bölgelerde hiçbir şekilde kutlanamadı. Bunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz" dedi.

'ANKARA'YA DOSYAMIZI VERECEĞİZ'

Yaklaşan yerel seçimlere ve Alanya'da İyi Parti'nin çıkaracağı adaya da değinen Apaydın, "Genel merkeze daha önce ön araştırmayı içeren bir dosya vermiştik. Şimdi tam ayrıntılı bir rapor vereceğiz. Adayımızı 10 gün içerisinde açıklayıp saha çalışmalarına başlamak istiyoruz" dedi. Apaydın, "Alanya'da yerel seçim sürecine girdik. Her parti kendi içerisinde aday belirleme sürecine girdi. Biz de aday belirleme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da genel merkeze ön raporumuzu sunmuştuk. Yarın itibariyle olgunlaşmış ve tamamlanmış bir şekilde dosyamızı genel merkeze sunacağız. 10 gün içerisinde bir cevap alacağız ve adaylarımızı belirleyip sahada daha hızlı bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

İlçe teşkilatlarının görevden alındığı ve alınacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Başkan Apaydın, "İyi Parti Alanya Yönetimi'nin istifa ettiğine dair mesnetsiz ve asılsız iddialar bulunmaktadr. Parti içerisinde belirli prosedürlerin yerine getirilmemesi haricinde istifa ya da görevden alma söz konusu değildir. Antalya İl Başkanı genel merkezce görevlendirilmiştir. Şu an il teşkilatında görev dağılımı yapılmadı. İl başkanlığının ilçe teşkilatları üzerinde herhangi bir tasarrufu yetki ve etki bakımından mümkün değil. Atama ile ilgili resmi yazı alındıktan sonra bu gerçekleşebilecektir" diye konuştu.