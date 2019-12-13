Alanya İyi Parti'de Toker rüzgarı

TOKER, parti binasında yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Toplantının açılış konuşmasını İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın yaptı. “İyi Parti kurulduğu günden bu yana güçlenerek yoluna devam ediyor” diyen Apaydın, ”Şu anda geldiğimiz noktada teşkilatlanma anlamında özellikle üye kaydı ile ilgili çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bu kapsam da il başkanımız her teşkilatımızı, her ilçemizi olduğu gibi Alanya’yı da ziyaret ettiler görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

‘KURUMSALLAŞMAMIZI TAMAMLAMAK İSTİYORUZ’

Apaydın’ın ardından konuşan İyi Parti İlçe Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Toker ise, hedeflerinin tüzüğe ve programa uygun olarak, şu ana kadar gerçekleşmeyen Antalya il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmek olduğunu ifade ederek, “Demokratik koşullarda kurumsallaşma yolunda sandıklarımızı ortaya koyarak delegemizi il ve ilçe başkanımızı seçerek kurumsallaşmamızı tamamlamak istiyoruz. Seçimler yapılıncaya kadar geçici bir yönetimiz, amacımız asil olan yönetime görevi devretmek“ şeklinde konuştu.

‘İKTİDARA GELDİĞİMİZ DE BU SORUNLAR YAŞANMAYACAK’

Geçtiğimiz günlerde Alanya’da yaşanan Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yayla evinde yakalanarak tutuklanan amcasının oğlu Selahattin S.’nin, serbest bırakılmasına ilişkin de konuşan Toker, “Geçen şubat ayında olağanüstü kurultay hazırladık bir tüzük değişikliğine gittik bu tüzükte hayvan kadın ve çocuk istismarı ile ilgili bir madde eklendi. En ufak bir şikayet olması dahilinde bile bu kişiler İyi Parti üyesi olamayacaklar. İktidara doğru yürüyoruz. Bu sorunlar olmayacak yaşatmayacağız” diye konuştu.

‘20 YIL GERİDEN GELİYORUZ’

Son olarak, şehir hastanelerine değinen Toker, ”Dünyada büyük hastaneler terk ediliyor, çünkü büyük hastaneler de lokasyon ve alt Yapıya kadar pek çok problem yaşanıyor” dedi. Tüm gelişmiş ülkeler de hastanelerin ulaşımı kolay, ufak birimlere dönüştürüldüğünü söyleyen Toker, ”Maalesef biz şehir hastaneleriyle tüm dünyanın 20 yıl önce yaptığını yapmak konusun da ısrar ediyoruz. Asla yürümeyecek bir model, hiçbir derde deva değil. Hastanenin büyüklüğü yüzünden komplikasyon yaşamış ve ölmüş hastalarımız var” dedi.