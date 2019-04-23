‘Alanya İl olursa mutlu oluruz’

ALANYA’NIN Konya’daki en yakın komşu ilçesi Sarıveliler’in Belediye Başkanı Halil Kulak, Alanya çıkarması yaptı. Başkan Kulak’ın Alanya’daki ilk durağı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in makamı oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan Adem Murat Yücel’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Kulak, “15 yıldır yaşadığım şehre, Alanya’ya yeniden Belediye Başkanı seçilen değerli kardeşim Adem Murat Yücel’i bu kez Sarıveliler Belediye Başkanı olarak ziyaret etmek nasip oldu. İki Türk ve Yörük çocuğu olarak Alanya ve Sarıveliler’i birlikte ‘ben değil biz’ diyerek kalkındıracağımızdan hiç şüphem yoktur. Niyetler halis olunca aşılamayacak engel yoktur. Alanya’nın, merhum babamın da hep hayali olan il statüsüne kavuşması en büyük dileğimiz” dedi. Ziyareti için Kulak’a teşekkür eden Başkan Yücel de Sarıveliler Belediye Başkanı olmasından dolayı tebrik etti.

