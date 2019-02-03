'Alanya İl olmayı çoktan hak etti'

AÇIKLANAN yeni verilerle 300 bin nüfusunu geçen Alanya, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle 1 milyon nüfusa ulaşıyor. Verilerin açıklanması ile 23 ili geride bıraktığı ortaya çıkan Alanya'nın il olma konusu yeniden gündeme taşınırken, siyasi partilerin ilçe başkanları, Alanya'nın mutlaka il olması gerektiğini söylediler. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Alanya'nın 2018 nüfusu 312 bin olarak açıklandı ama yaz nüfusuyla 1 milyonun üzerine çıkan bir şehir. Bunun yanında sosyal ve ekonomik açıdan, merkeze uzaklığıyla il olmayı hak eden ilçelerin en başında yer alıyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıl Alanya’da il olmayı çoktan hak ettiğimizi vurgulamıştı. İl olmak Alanya'nın hakkı" dedi.

‘KILIÇDAROĞLU BUNUN SÖZÜNÜ VERDİ’

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da şu değerlendirmeyi yaptı: “Alanya il olmayı çok önceden hak ediyordu. Biz her defasında Alanya'nın il olması gündeme getiriyoruz. 24 Haziran Seçimleri öncesi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bunun sözünü vermişti. Ama biz Alanya'nın il olmasını beklerken, Büyükşehir Yasası’yla Alanya'yı mahalleye çevirdiler. Alanya'nın kesinlikle il olması gerekiyor. Çünkü 312 bin nüfusu var, Türkiye'nin birçok ilinden büyük. CHP olarak Alanya'nın il olmasını istiyoruz. İnşallah önümüzdeki genel seçimler öncesinden Alanya'yı il yaparlar."

‘SÖZ VERENLER SÖZÜNDE DURMALI’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Alanya il olmayı hak edeli çok oldu. Şimdiye il yapacağız diye söz verenler sözünde durmadığı için Alanya hak ettiği il statüsünü kazanamadı. Alanya her şeyiyle il olmayı hak eden bir ilçe. Alanya'nın kayıtlı nüfusu 312 bin olmuş olabilir ama şehirde yaşayan insan sayısı bunun çok üzerinde. Özellikle yaz aylarında 1 milyon rakamlarına yaklaşıyor. Alanya hem coğrafya, hem nüfus, hem de ekonomi bakımından il olmayı çoktan hak etmiş bir ilçe. Ama zaten biz kendimizi il olarak görüyoruz. Sadece resmi konularda il bazında Antalya’ya gidiyoruz. Biz Alanya olarak kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.”