'Alanya için hizmetlerimiz bitmedi’

Haber: Alper KUTAY

BAŞKAN Yücel'e ziyaretler esnasında Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Vatandaşlar, geride kalan 5 yıllık süreçte Başkan Yücel ve ekibinin yönetiminden memnun olduklarını ifade ederek, 31 Mart'ta da kendilerine olan desteklerinin süreceğinin sözünü verdiler.

‘ALANYA HALKININ DESTEĞİ ARKAMIZDA’

Başkan Yücel, “Öncelikle bana dünyanın en güzel kentinde, en güzel insanları arasında doğma nimetini bahşettiği için yüce Rabbime şükürlerimi sunuyorum. Alanya’da doğmuş, eline ekmeğini Alanya’da almış ve Alanya’yla beraber büyümüş bir kardeşiniz olarak beni ben yapan her şeyi kentimizden öğrendim. Adaletli, merhametli, yardımsever, aydın, mutlu, yenilikçi bir kentin, aynı özelliklere sahip başkanı olmayı kendime başlıca düstur edindim. Alanya halk ile birlikte geçirdiğimiz beş yılda; eğitimden sağlığa, altyapıdan turizme, temizlikten sosyal yardımlaşmaya kadar her alanda değerli ekibimle beraber Alanya’nın bu sıfatlarına yakışan hizmetleri hayata geçirmeye özen gösterdim. Çok şükür, Alanya’nın bugün ulaşmış olduğu gelişim seviyesine hepimiz kendi gözlerimizle şahit oluyoruz. Yeni dönemde de ilkemiz, bugüne kadar olduğu gibi kentimizi eşsiz kılan değerlerimize bağlılık olacak. Birbirinden iddialı projelerimizle; Alanya’yı Türkiye’de ve dünyada başardıklarıyla konuşulan, yükselen ve yenilenen bir kent haline birlikte getireceğiz” dedi.

AVSALLAR VE KONAKLI’DA YÜCEL COŞKUSU

Başkan Yücel ayrıca dün Avsallar Mahallesi’ndeki sanayi sitesini ziyaret etti. Sanayi esnafının sorunlarını dinleyip geride kalan 5 yılda yapılan çalışmaları anlatan Yücel, Konaklı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste, aileler ve öğrencilerle buluştu. Başkan Yücel, “Bu güzel organizasyonda emeği geçen, başta Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Mutlu olmak üzere herkesi kutlarım” dedi.