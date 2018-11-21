‘Alanya hak ettiği hizmeti alıyor’

YÜCEL'İ Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile ekibi ağırladı. İdari ve teknik personelle istişare toplantısı yapan ve projeleri gözden geçiren Başkan Yücel, “Daha modern ve daha estetik bir Alanya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan, Alanya Belediyesi, Prestij Cadde projesi kapsamına aldığı caddelerde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kasapoğlu Sokak’ta sıcak asfalt çalışmasına devam ederken, bir yandan da Stat Caddesi’ne kadar uzanan 1.500 metrelik alanda yol kotlama ve düzenleme çalışması yapıyor. Alanya Belediyesi’nin Kadıpaşa, Hacet ve Kızlarpınarı Mahallesi’ni içine alan caddelerde başlattığı prestij cadde projesi sıcak asfalt çalışması ile devam ediyor. Çalışmaları değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "3 mahallemizde de prestij cadde çalışmasını tamamladık. Projede bisiklet yolları ve otopark alanları yer alıyor. Bununla birlikte tüm elektrik hatları yer altına alındı. Yenilenen aydınlatmalar ve ağaçlandırma çalışmaları ile Çevreyolu’ndan Stat Caddesi ile Hacet Mahallesi’ne kadar kesintisiz bir bisiklet yolunu halkımıza kazandırıyoruz” dedi.