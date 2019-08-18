‘Alanya-Gazipaşa yolu ihtiyaca cevap vermiyor’

Alper Kutay

BU güzergahta 85’ten fazla kırmızı ışık olduğunu anımsatan Özgenç, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı Menderes Türel döneminde yapılan ve hiç bir mühendislik disiplini ile uyuşmayan saçma sapan kavşak ve viyadüklü geçişlerin bir çözüm olmadığı artık sıradan insanlar tarafından bile anlaşılabilmektedir” dedi. Özgenç, Antalya’nın iki yakasını bir araya getirecek metro, hızlı tren ve arabalı feribot seferleri çalışmalarının bir önce başlaması gerektiğine dikkati çekti.

‘KARAYOLLARI’NA YARDIMA HAZIRIZ’

Özgenç, “Ben ve arkadaşlarım sahip olduğumuz mühendislik birikimi ile çok önemli çözümleri ortaya koyup yardımcı olmaya hazırız. Bu hali ile özellikle Antalya’nın doğu kısmının trafiği daha da çekilmez hale gelecektir. Özellikle geçmiş yıllarda belde belediyeleri tarafından yapılan kontrolsüz yapılaşma ve imar planı çalışmaları içinden çıkılmaz bir kentleşmeyi ortaya koymuştur” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kısa sürede bu hayati konuya çözüm getirmesini ve yüksek bir perdeden konuya el atmasını temenni ettiklerini belirten Özgenç, “Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu mühendisler bu konuyu çözebilecek birikim ve vizyona sahiptir. Aksi halde zaman, can ve benzin ile mazottan kaynaklı maddi kayıplardan dolay Antalya ve Türkiye zarar görmeye devam edecektir” dedi.