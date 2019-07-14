Alanya esnafının sorunları Böcek'te

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Cumartesi günü Antalya'da 4'ncüsü düzenlenen esnaf çalıştayının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, içerisinde Alanya'da esnafın yaşadığı sıkıntılar ve taleplerin yer aldığı dosya sundu

Alanya esnafının sorunları Böcek'te
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Alper Kutay

KONUYLA ilgili bilgi veren Başkan Yenialp, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde düzenlenen 4. Esnaf Çalıştayı’nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e Alanya esnafının sorunlarını hem sözlü hem de yazılı olarak ilettik. Sorunların çözümü konusunda yardımcı olacaklarını belirttiler. Esnafımızın yaşadığı sorunların ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşması adına çalışmalarımız devam edecek. Her zaman bu taleplerin takipçisiyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 14:15
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