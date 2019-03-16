Alanya esnafına Sönmez sözü: Yük değil destek olacağız

ABDULLAH Sönmez'in, İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, belediye meclis üyesi adayları ve partili yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği tam kadro ziyaretler vatandaşlardan tam not alıyor. Mahmutlar esnafını ziyaret eden Sönmez ve ekibi ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. Mahmutlar ziyaretine başlamadan önce Kestel Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Sönmez, ardından Mahmutlar Mahallesi esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki esnaflarla birebir sohbet ederek yapacakları hizmetlerden bahseden Sönmez "Mahmutlar Alanya’nın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Burada esnafımızı kalkındırmak adına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını şehir merkezinde giderme zorunluluğunu hafifletmek adına çalışmalar yapacağız. Esnaflarımızı destekleyerek işgaliye ve eğlence vergisi bedellerinde indirime gideceğiz. Ekonomik şartların oldukça zorladığı bu zamanlarda esnafa bir yük de belediyeden olmayacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 17:28