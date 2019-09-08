'Alanya eğitimde çağ atlayacak'

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi bugün başlayacak. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya'daki eğitim kurumları ile ilgili bilgiler aktararak "Alanya yeni eğitim öğretim döneminde çağ atlayacak. Yeni açılan modern ve çağa uygun eğitim kurumlarımız ile öğrenci ve öğretmenlerimize rahat ve konforlu bir ortam sağlıyoruz. Hükümetimizin en önem verdiği konuların başında gelen eğitimde Alanya'ya bir çok yeni yatırım yapıldı" dedi.



Alanya'da yeni açılan eğitim kurumları hakkında bilgiler veren Başkan Toklu, "35 bin kişilik nüfusu olan Mahmutlar Mahallemizin büyük bir kısmına mevcut okullarla birlikte hizmet verecek olan Mahmutlar Ortaokulu ve Kargıcak Mahallesi ile birlikte Mahmutlar Ören Mevkii'nin tamamına hitap edecek olan Kargıcak Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açılıyor. Ayrıca Demirtaş Mahallemizde Alanya’nın doğusunda bulunan tüm yerleşim yerlerinin İmam Hatip eğitimi almak isteyen öğrencilerine yatılı olarak hizmet verecek olan Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu çağın eğitim öğretim sistemine uygun bir şekilde 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmet verecektir" dedi.

Alanya'da eğitime yeni bir soluk getirdiklerini belirten Başkan Toklu, emeği geçen isimlere de teşekkür etti. Toklu "Başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, Antalya Milletvekillerimize ve emeği geçen, yardımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

60 BİN ÖĞRENCİ BUGÜN OKULLARDA

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, bugün Alanya'da 60 bin öğrenci ve 5 bin öğretmenin 217 okulda dersbaşı yapacaklarını açıkladı. Alanya'da bu yıl ilkokul 1. sınıfa ilk kez 4 bin 500 öğrencinin başlayacağını söyleyen Er, 3-6 yaş arası 3 bin 500 okul öncesi öğrencinin de bugün eğitim hayatına merhaba diyeceklerini vurguladı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi açılış töreninin bu sabah saat 09.15'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayıp, saat 10.00'da Hayate Hanım İlkokulu'ndaki törenle süreceğini söyleyen Er "Yeni eğitim öğretim yılının tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizi çok özledik, onları dört gözle bekliyoruz" dedi.