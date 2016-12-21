Alanya DSP tabelasını taktı

Yaklaşık beş yıldır hiçbir faaliyeti olmayan DSP Alanya İlçe Teşkilatı, yönetim kurulunu oluşturduktan sonra yeni yapılanmasını büro kiralayıp tabela takarak sürdürüyor.

Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Türkiye siyasetinin temel taşlarından olan ve kuruculuğunu "Kıbrıs Fatihi" ve "Karaoğlan" namıyla bilinen merhum Bülent Ecevit'in yaptığı Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Alanya İlçe Teşkilatı, yeni yapılanma süreci içerisinde bürosunu kiralayıp tabelasını taktı. DSP İlçe Başkanlığı görevine Alanya Devlet Hastanesi girişinde sigortacılık firması bulunan Ercan Öngün atanırken, aynı bölgede kiralanan büroya DSP İlçe Teşkilatı tabelası bugün takıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a bilgi verdiklerini söyleyen Ercan Öngün, "Türk insanının dürüstlük abidesi, merhum DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in bizlere mirası olan DSP'yi tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da yeniden eski günlerine kavuşturup şahlandıracağız" dedi.

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