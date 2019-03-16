Alanya Dim Vadisi'nden Yücel'e destek

BAŞKAN Yücel, dün Dim Vadisi mahalle muhtarlarının olağan istişare toplantısına katıldı. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Yücel "Nazik daveti ve misafirperverliği için Dim Alacami Muhtarımız Kerim Teker ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bu toplantıda muhtarlar, Yücel'e desteklerini de vurguladılar.

Yücel, burada yaptığı konuşmada "Yeni Zelanda'da ibadetini yapan Müslümanlara karşı düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun! Tüm Müslüman aleminin başı sağ olsun" dedi.

KESTELSPOR'U KUTLADI

Başkan Yücel, himayesindeki Kestelspor Kulübü'nün futbol takımının ardından, Halk Oyunları Ekibi'nin de Antalya İl Şampiyonu olması üzerine yayınladığı mesajda "Bravo Çocuklar! Kestelsporumuzun minik yıldızları, Antalya’da İl birincisi oldu. Bu sonuçla Antalyamızı Bölge Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan evlatlarımızı ve kıymetli eğitmenlerimiz Yılmaz Özdemir, Serap Sıla Demirbaş ve Onur Can Calp’ı gönülden kutluyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 18:25