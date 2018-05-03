Alanya'dan Yusuf Uzun aday adayı oldu

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ak Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatı Başkanlığı ve 2009/2014 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapan Yusuf Uzun, Antalya’dan Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. İki yıldır Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde ikamet eden Uzun, 33 yıldır aktif siyaset yaptığını belirterek, siyasi tecrübelerini Alanyalılar ile paylaşarak bölge halkına hizmet etmek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı yıllarda kendisinin de Refah Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı olduğunu belirten Uzun, o yıllarda Erdoğan'la başlayan siyasi birlikteliklerinin uzun yıllar sürdüğünü söyledi. Uzun "Ak Parti’nin kuruluşundan bu yana İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 2009/2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundum. İlk büyük kongreden bugüne, halen aralıksız büyük kongre delegeliğim devam etmekte. Haziran 2016'dan beri çok sevdiğim Alanya’da yaşıyorum ve yaşadığım bölgeye hizmet etmek için aday oldum. Resmi başvurumu genel merkeze yaptım" dedi.