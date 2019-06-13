Alanya'dan Yıldırım için 15 kişilik ekip

TOKLU ve ekibi Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'a destek isteyecek. 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Alanya'dan da pek çok siyasi isim İstanbul'da olacak. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da Alanya'dan yaklaşık 15 kişilik bir ekiple İstanbul'da saha çalışması yapacaklarını bildirdi. AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan İstanbul'a ekibin bir kısmının gittiği, bir kısmının ise bu hafta içerisinde İstanbul'da olacağı öğrenildi. İlçe Başkanı Toklu ise 19 Haziran’da İstanbul'da olacağını belirtti. Toklu, İstanbul'da hem belediye başkanlığı seçimleri için çalışacaklarını hem de hemşeri ve mesleki durumlara göre görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.