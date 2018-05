Alanya'dan İyi Parti'ye bir başvuru daha 

MERHUM eski Alanya Belediye Başkanı ve eski Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Müstakbel Dim'in oğlu, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olan Avukat Levent Dim, İYİ Parti'den 'Antalya Milletvekili Aday Adaylığı' başvurusunda bulundu. Dim, başvurusunu Ankara'da İYİ Parti Genel Merkezi'ne yaptı.

'UMUT RÜZGARINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM'

Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Levent Dim "Böyle zor zaman ve şartlarda görev almak ve faydalı olabilmek için İYİ Parti'nin bana en uygun yer olduğuna inanıyorum. Ben de aynı İYİ Parti gibi memleketimizin, milletimizin iyi olmasına niyet ediyor, bu heyecan ve cesareti duyuyor ve iyileşmeye katkı sağlamak, taşın altına elimi koymak istiyorum. Vatanını, milletini seven, çalışkan ve namuslu her vatandaşın sesi olmak istiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i bir kadın lider olarak cesur, yenilikçi, halka yakın ve dik duruşuyla takdir ediyorum. Henüz yeni bir parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin ülkemize iyi gelecek siyasi bir felsefeye sahip olmasından, demokrasiye ve adalete olan inancından, kararlılığından seçmenlerimizin etkileneceğini düşünüyorum. Henüz aday adayıyım. Aday olmam halinde Antalya ve Alanya'da bu yeni ama kuvvetli esen umut rüzgarına ben de katkı sağlamak istiyorum. Gerek İYİ Parti'den, gerekse diğer partilerden aday adayı olan hemşehrilerimizin hepsi de memleketimize hizmet etmek için yola çıktılar, onların da her birine ayrıca başarılar diliyorum. Aday olmam halinde projelerim ve düşüncelerimi teferruatlı olarak halkımıza ayrıca sunacağım. Selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.