Alanya'dan Antalya'ya transfer oldu

KONGREDE, yeni il başkanı belirlendi. Parti teşkilatında uzun yıllardır görev alan, Alanya’da DSP’nin son ilçe başkanı olan Ercan Öngün DSP Antalya İl Başkanı olarak seçildi. Ercan Öngün, kongrede yaptığı konuşmada, “Atatürk'ün mirasçıları olarak tek bir amacımız var. Çağdaş medeniyetlerin olanaklarını yaratıp insanca, hakça bir düzen kurulması ülküsüyle kendimize ve gelecek nesillere yaşanası bir Türkiye yaratmanın peşindeyiz. Antalya semalarında beyaz güvercinler uçuracağız” dedi. Antalya İl Başkanlığı görevini devralan Öngün, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde DSP’den Alanya Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu.