Alanya'dan Antalya'ya transfer oldu
Demokratik Sol Parti Antalya İl Kongresi hafta sonu gerçekleşti
POLİTİKA 17.11.2019, 15:54
KONGREDE, yeni il başkanı belirlendi. Parti teşkilatında uzun yıllardır görev alan, Alanya’da DSP’nin son ilçe başkanı olan Ercan Öngün DSP Antalya İl Başkanı olarak seçildi. Ercan Öngün, kongrede yaptığı konuşmada, “Atatürk'ün mirasçıları olarak tek bir amacımız var. Çağdaş medeniyetlerin olanaklarını yaratıp insanca, hakça bir düzen kurulması ülküsüyle kendimize ve gelecek nesillere yaşanası bir Türkiye yaratmanın peşindeyiz. Antalya semalarında beyaz güvercinler uçuracağız” dedi. Antalya İl Başkanlığı görevini devralan Öngün, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde DSP’den Alanya Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu.
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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