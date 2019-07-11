Alanya'daki muhtarlara kötü haber: Böcek sona erdirdi

Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Milletin parasıyla muhtarlara tatil yaptırmam. Kimse kusura bakmasın” dedi. Finike’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli açıklamalarda bulundu. Ak Partili Menderes Türel döneminde muhtarların tatil yaptırıldığına ilişkin sorular üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Benim öyle tatil vaadim yok. Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam. Kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, kollamaya geldim. Bugüne kadar başkasının cebinden ağalık yapmadım. Biz işimizi yapmaya çalışacağız canla başla, sizlerle beraber” dedi. Bilindiği gibi 2014-2019 döneminde Alanya’daki 102 mahalle muhtarının yanı sıra Antalya ve 19 ilçesindeki yaklaşık 900 muhtar, Menderes Türel tarafından Belek’teki lüks otellerde aileleriyle tatile davet ediliyor ve burada istişare toplantıları yapılıyordu. Öte yandan Başkan Böcek’in Alanya’daki CHP İlçe Teşkilatı’na talimat verip, yardıma muhtaç ne kadar aile ve çocuk varsa belirlemelerini, muhtarları tatile götürmeyip bu bütçeyi yardıma muhtaç aile ve çocuklara vereceği öğrenildi.