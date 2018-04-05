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Alanya'daki 'hain' tartışmasına Ahmet Sünbül de katıldı

Türkdoğan'ın en yakınındaki iki isim, Ali Üzüm ile Mustafa Sünbül'ün arasına 'Kemal Demir' girdi. Babasına 'Hain' diyen Üzüm'e yanıt veren Ahmet Sünbül, "Bu tür konularla ön plana çıkmaya çalışma" diye seslendi

Alanya'daki 'hain' tartışmasına Ahmet Sünbül de katıldı

Türkdoğan'ın en yakınındaki iki isim, Ali Üzüm ile Mustafa Sünbül'ün arasına 'Kemal Demir' girdi. Babasına 'Hain' diyen Üzüm'e yanıt veren Ahmet Sünbül, "Bu tür konularla ön plana çıkmaya çalışma" diye seslendi

05 Nisan 2018 Perşembe 23:10
Alanya'daki 'hain' tartışmasına Ahmet Sünbül de katıldı
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Alanya'daki iki tanınmış simasının sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı olay oldu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın en yakınındaki birkaç isimden biri olan Sahil Kafeterya sahibi Ali Üzüm, geçtiğimiz aylarda MHP yönetiminden istifa eden Kemal Demir'le arkadaşlık yapmasına kızan MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül'e sosyal medyadan adeta ateş püskürdü. Ali Üzüm, "Bu resimdeki arkadaşın adı Kemal Demir'dir. Kendisi MHP üyesidir. Ankara'da MHP adına siyaset okulu bitirme belgesi vardır. MHP Alanya İlçe Delegesi ve Antalya İl Delegesi'dir. Bir yıla aşkın Alanya MHP İlçe Teşkilatı'nda beraber görev yaptık, yönetim kurulu üyeliğinden 8 ay önce istifa etti. Benim bu arkadaşımla oturup beş dakika bile hal hatır sorup sohbet etmemden dolayı bana 'Hain' diyen bir yönetici M.S.'yi (Mustafa Sünbül) kınıyorum. Aynı sözleri kendisine iade ediyorum. Kim bana hain gözüyle bakıyorsa ve hain diyorsa kendisi haindir. Bunu herkes bilsin" derken, Üzüm'ün bu sözlerine, Mustafa Sünbül'ün oğlu, Alanya Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sünbül'den zehir zemberek yanıt geldi. Ahmet Sünbül, şunları söyledi: "Bu şekilde paylaşım yapacağına, bir derdin varsa gel yüzümüze söyle. Böyle haberlerle gündeme gelerek bir yere vardığını sanma. Bu şekilde bir yere yükselmezsin. Sosyal medyada yürekli olmak başka olur, haklısın. Alanya'da herkes herkesi tanıyor. Rant yapma! Herkes çalışanı çalışmayanı görüyor. Bizler hiç bir zaman ön taraflarda boy göstermedik. Bir büyüğüm olarak seni ben uyarıyorum. Benim babam hakkında bu şekilde cümle kurmaya hakkın yok. Parti içinde kim ne yapıyor, herkes görüyor." 

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Anahtar Kelimeler:
Ali ÜzümMustafa SünbülTürkdoğan
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