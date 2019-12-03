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Alanya'da yılın son meclisi hareketli geçti: 'İhaleleri kimler aldı'

Yılın son meclis toplantısında sıcak dakikalar yaşandı. Akaryakıt tesisinin büyütülmesine ilişkin olumlu yönde çıkan ÇED raporu için Alanya Belediyesi’nin bakanlığa sunduğu görüş soruldu. Fakat soru yanıtsız kaldı

POLİTİKA 03.12.2019, 17:11 04.12.2019, 01:35
Alanya'da yılın son meclisi hareketli geçti: 'İhaleleri kimler aldı'
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Ceren Şahin

ALANYA Belediyesi yılın son meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. Millet İttifakı’nın meclise sunduğu 9 adet öneri toplantıya damga vurdu. Üyeler kah güldü, kah yükseldi. Mecliste yaşanan sıcak dakikalar Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından naklen vatandaşa sunuldu. 
GÜNDEMDE ENGELLİLER VE KADINLAR VARDI  
Meclis toplantısı partilerin grup sözcüleri tarafından yapılan konuşmalarla başladı. Konuşmaların ana temasında engelli ve kadın hakları vardı. Engelli bireylerin anayasal haklarından tam ve eşit bir şekilde yararlanabildiği engelsiz kent düzenine dikkat çekildi. Yanı sıra Türk toplumunda kadının yeri vurgulandı. Kadınların eşit ve özgürce yaşayabilmeleri adına gereken adımların atılması talep edilirken, kadın cinayetleri ve kadına yönelen şiddet lanetlendi. 
GÜNDEM MADDELERİ OYLAMAYA SUNULDU
Konuşmaların ardından meclisin gündem maddelerine geçildi. Alanya’nın tamamını ilgilendiren ve bütün bir ay boyunca komisyonlarda görüşülerek sonuca bağlanan kararlar oylamaya sunuldu. 
MİLLET İTTİFAKI’NDAN KOMİSYON TALEBİ 
Meclisin gündem maddelerinin ardından gündem dışı sunulan önerilerin görüşülmesine geçildi. Önerilerden ilki engelliler ve spor alanlarında birer komisyon kurulması talebi oldu. CHP’li Bağışlar ve Başkan Yücel arasında sıcak dakikalar yaşatan öneri nihayetinde geri çekildi. İttifak üyeleri komisyonları gündemine alan önerilerinin altının doldurulması için daha detaylı çalışıldıktan sonra yeniden sunmak üzere gündem dışı önerilerini geri çektiler. 
‘BELEDİYE AKARYAKIT TESİSİ İÇİN NE DEDİ?’
İkinci bir gündem dışı öneri de Alanya’nın tamamını ilgilendiren ve geçtiğimiz günlerde Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu yönde gelen Aytemiz Akaryakıt Tesisi oldu. Alanya Belediyesi’nin ÇED raporunun hazırlanma sürecinde bakanlığa sunduğu raporda yer verdiği görüşün ne olduğuna ilişkin soru Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından yanıtlandı. Fakat Erdoğmuş’un raporda sunulan görüşü değil, süreçte izlenen prosedürü anlatması dikkat çekti. Cevapsız kalan sorunun ardından CHP’li üyelerin tepkisizliği de bir diğer dikkat çeken ayrıntıyı oluşturdu. CHP’li üyeler sorunun cevabı için dilek temenni bölümünü beklerken, dilek temenniler bölümünde de soru siyasi polemiklerin arasında yanıtsız kaldı. Akaryakıt tesisine karşıtlığı ile bilinen MHP’li Alanya Belediyesi’nin bakanlığa sunduğu raporda olumlu veya olumsuz nasıl bir görüş beyan ettiği hala muamma. 
‘MÜSTAKBEL DİM’İN ADI CADDE OLSUN’ 
Gündem dışı önerilen bir diğer madde de Yörük kültürüyle alakalıydı. Yörük kültürünü yaşatacak ve içerisine devecileri de alacak bir park açılması talebi geldi. Yanı sıra Alanya’ya hizmetleriyle hafızalardan silinmeyecek isimlerden biri olan Müstakbel Dim’in isminin bir caddede yaşatılması yönünde istekte bulunuldu. Bu iki gündem dışı öneri de görüşülmek üzere komisyona havale edildi. 
‘İHALELERİ KİMLER NE KADARA ALDI?’
Öte yandan 2014-2019 yılları arasında Alanya Belediyesi bünyesinde gerçekleşen ihalelerin, kiraya verilen taşınmazlar ve araçların kimler tarafından ne kadarlık bedellerle alındığı da muhalefetin gündem dışı önerileri arasında yer aldı. Fakat yeni yıla giriyor olunması münasebetiyle belirlenecek yeni denetim kurulu tarafından önerinin değerlendirilebileceği gerekçe gösterilerek öneri gündeme alınmadı. 
MECLİSTE SICAK DAKİKALAR YAŞANDI 
Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş’in hedefinde Antalya Büyükşehir Belediyesi vardı. Başkan Muhittin Böcek’in geleli 8 ay olmasına rağmen yarım kalan projelere ilişkin hala bir adım dahi atmış olmadığını ifade ederek eleştirilerini sunan Kiriş, Alanya Belediyesi’ne devredilen caddelerde çalışan emekçilerin de takipçisi olduklarını kaydetti. Kiriş’e cevap dilek temenniler bölümünde CHP’li Yılmaz Bağışlar’dan geldi. Bağışlar ucuz ve şova dönük siyaset yapmadıklarını, doğru planlamalarla projelerin bitirileceğini belirtti. Yanı sıra Başkan Böcek’in başkanlığa geldiği sürenin uzun bir süre olmadığını vurgulayarak “Hassasiyet ve sabır bekliyoruz. Doğru planlamalarla her şey güzel olacak” dedi. Hassasiyet çağrısı üzerine söz alan Başkan Yücel “Biz de bazı hususlarda aynı hassasiyeti sizden bekliyoruz” diyerek ironi yaptı. Ucuz siyaset kavramına çıkış yapan Kiriş ise eleştirilerinin sebeplerini aktardı. Devredilen caddelerde 200 emekçinin çalıştığını ve akıbetlerinin ne olacağının aileleriyle birlikte yaklaşık 600 kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çekti. Yılın son meclis toplantısı yoğun ve hararetli konuşmalara sahne oldu.


 

#guardiola #son meclis #Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel #CHP #dim tv #millet
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