Alanya'da yerelde heyecan dorukta

31 MART 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Bazı partiler belediye başkan aday adaylığı sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Ak Parti MYK'sı 2019 yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı sürecini 5-12 Kasım olarak açıklarken, CHP’de 1 Ekim’de başlayan başvurular 19 Ekim’de bitecek. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde siyasi partilerin milletvekili aday adaylığına yoğun bir katılım olmuştu. Aynı yoğunluk bu kez Mart 2019 yerel seçimlerde de bekleniyor.

İYİ PARTİ’DE TAKVİM NET DEĞİL

Saadet Partisi’nde 1 Ekim’de başlayan başvuruların Kasım ayı sonuna kadar devam edileceği öğrenilirken, İyi Parti Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre aday adaylık başvuru bitiş ve başlangıç tarihlerini İyi Parti resmi web sayfasında ilan edilecek. MHP Genel Merkezi ise başlayan adaylık sürecinin bitişine ilişkin net bir tarih açıklamadı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçimlere giren Ak Parti sandıktan zaferle çıktı. Ak Parti aynı zaferi 2018 Mart yerel seçimlerinde de göstermek istiyor. Ak Parti, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için takvimini belirledi.

AK PARTİ 5-12 KASIM’I İŞARET ETTİ

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu, seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre Ak Parti’den yerel seçimlerde aday adaylığı başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da aralarında olduğu muhtemel aday adayları arasından kimin sıyrılacağı ise merak konusu. Toklu’nun yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 1999-2014 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapan Hasan Sipahioğlu, eski Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güney, eski Konaklı Belediye Başkanı ve halen Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Sönmez ile eski Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu’nun da adaylıkta isimleri geçiyor. Ak Parti’de kamuoyu anketi yapıldığı, il ve ilçe teşkilatı ile mahalle başkanlarının yanı sıra bölge milletvekillerinin ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşünün alınacağı, son kararın ise Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.

CHP’DE YEŞİLDAL MI TAKAVÜT MÜ?

Geçen seçimlerde sandıkta büyük oy kaybı yaşayan CHP’de ise aday adaylık başvuruları 1 Ekim’de başladı. CHP'de adaylık başvurularının başladığını belirten CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, belediye başkanlığı veya meclis üyeliği için aday olmak isteyenlerin 19 Ekim akşamına kadar başvuru yapılabileceğini söyledi. Alanya CHP’de geçen hafta üç isim meclis üyesi adaylığı için istifa etmişti. CHP İlçe Teşkilatı’nın geçen hafta parti üyelerine yönelik yaptığı mini ankette sandıktan eski ilçe başkanları Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt’ün isimleri çıkmıştı. CHP’de eski Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu’nun da şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

MHP’DE ADEM BAŞKAN FAKTÖRÜ

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ise mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen ve geride kalan süreçte sergilediği performansla merkezin yanı sıra kırsala da önemli hizmetler götüren Başkan Yücel’in parti içinde alternatifinin bulunmadığı ifade ediliyor. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın da adaylık noktasında görüşmelere devam ettiği, Alanya Belediye Başkan Adayı’nın iki hafta içerisinde belli olacağını söylediği de gelen haberler arasında.