Alanya'da yeni dönemde tahsil oranı yüksek

CUMHUR'UN adayı Adem Murat Yücel ve Millet’in adayı Abdullah Sönmez’in listesinde eğitim durumu yüksek isimlerin fazla olması dikkat çekti. Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel’in asil aday listesinde 1 yüksek inşaat mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 1 mali müşavir, 1 yüksek mimar, 3 mimar, 1 mühendis, 1 ziraat mühendisi, 1 harita mühendisi, 2 avukat, 1 diş hekimi ve 1 mali müşavir yer aldı. Millet İttifakı Adayı Abdullah Sönmez’in asil aday listesinde 1 şehir plancısı, 1 yüksek inşaat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 yüksek mimar, 1 mimar, 1 ziraat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 avukat, 1 mali müşavir, 1 yeminli tercüman, 1 peyzaj mimarı, 1 çevre mühendisi, 1 inşaat teknikeri ve 1 mali müşavir yer aldı.