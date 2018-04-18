Alanya'da Vatan Partisi'nden 'erken seçim' çıkışı

Haber: Alper KUTAY

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu'ndan yanıt geldi. "Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın, Türk milletinin zaferi olacaktır" diyen Kurtoğlu, şöyle konuştu: "Seçimin yapılması için bazı yasal şartlar var. Devlet Bahçeli 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp 2 Kasım 2002'de seçim istemişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması hukuki şartlar nedeniyle kolay gözükmüyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Değişen ve gelişen her durumda Vatan Partisi seçime hazırdır."