Alanya'da Ülkücüler Devlet'li sohbet için buluştu

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, hafta sonu çeşitli temaslarda bulunmak için Alanya'ya geldi. Aslen Gazipaşalı olan Aksoy, önce baba ocağına, ardından Alanya'ya gelerek MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve ülkücülerle buluştu. MHP Genel Merkez Teşkilat Birimi'nden Gökhan Aykaç'ın ağabeyi Hakan Aykaç ile Ayşegül Köseoğlu'nun kına gecesine katılan ülkücüler, ardından Yandı ve Akdeniz ailelerinin düğün merasimine katılarak Figen ve Ercan çiftine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ettiler. Düğün ziyaretlerinin ardından şehir merkezindeki bir restoranda istirahat eden ülkücüler, gecenin geç saatlerine dek Devlet'li sohbetler gerçekleştirdi.
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