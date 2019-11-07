Alanya'da Türkdoğan’dan 10 Kasım için mevlit daveti
10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için MHP İlçe Teşkilatı mevlit okutacak
ULU Önder Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı mevlit okutacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde rahmet, minnet ve dualarla anacaklarını ifade eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “10 Kasım Pazar günü yatsı namazına müteakip Atatürk, Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehitlerimiz için Yeni Cami’de Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Tüm vatandaşlarımız davetlidir" diye konuştu. Bugün Mevlit Kandili'nde de teşkilat binası önünde lokma tatlısı ikramı yapacaklarını ifade eden Türkdoğan, "8 Kasım Cuma günü idrak edeceğimiz Mevlit Kandili’nde, MHP Alanya İlçe Teşkilatı önünde lokma ikramımız olacaktır. Saat 16.30’da başlayacak lokma ikramına tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.
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