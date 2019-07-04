Alanya'da Türel kadrosundan ikinci istifa

AK Parti'li Türel döneminde Antalya BŞB'ye bağlı Alanya Otogar Müdürlüğü görevine getirilen AK Parti eski yönetim kurulu üyelerinden Osman Ertunç'un, istifa kararını hakkındaki şikayetler nedeniyle aldığı bildirildi. İddiaya göre Ertunç, 31 Mart seçiminden 3 gün sonra kira ödemeyen yazıhane sahiplerine icra tebligatı gönderdi.

BU durumu öğrenen CHP'li yeni BŞB Başkanı Böcek, "Göreve gelir gelmez icra işlemi başlattı" algısı yaratılacağını düşünerek çok kızdı. Ardından Ertunç hakkında BŞB'ye çok sayıda "Otogar pis, bilerek temizletmiyor" gibi şikayetler gitti. BŞB, son olarak Ertunç'tan savunma istedi. Ertunç'un ise savunmasını gönderdiği, yarın da istifasını sunacağı öğrenildi.

