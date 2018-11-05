Alanya'da Toklu başkanlıktan istifa edecek mi?

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) yerel seçim öncesi başvuru süreci dün başladı ancak Alanya Belediye Başkan Aday Adaylığı için henüz başvuru yapılmadığı öğrenildi. Aday olacak isimlerden 5'er bin lira talep eden Ak Parti, son başvuruların 12 Kasım'da alınacağını duyururken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Henüz başvuru yapmak istediğini beyan eden bir isim olmadı. Bizim tek amacımız Alanya Belediyesi'ni kazanmak" dedi. Belediye Meclisi üyelikleri için başvuruların 5 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

ADAYLARI MERKEZ BELİRLEYECEK

Ak Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında merkez yoklaması usulü uygulanacak. Kanuni şartları taşımayanlar ve Ak Parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler aday olamayacak. Ayrıca Ak Parti milletvekilinin veya il ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece akraba ve hısımları aday olamayacak. Ak Parti’de aday adaylığı başvuru süreci başlamasına rağmen dün itibariyle başvuru yapılmadığı öğrenilirken, ismi son günlerde en favori adaylar arasında gösterilen Mustafa Toklu’nun da görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

TOKLU HER AN İSTİFA EDEBİLİR

Toklu’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara ile görüşmelerini sürdüren Toklu, adaylık sinyali aldığı takdirde önümüzdeki Pazartesi günü görevinden resmen istifa edip resmi başvurusunu yapacak. Toklu’dan sonra ise ilçe başkanlığı görevine tüzük gereği Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş’in getirilmesi bekleniyor. Ak Parti’de Hasan Sipahioğlu ile Denizli Emniyet Müdürü olan Alanyalı Mevlüt Demir’in de muhtemel aday adayları arasında oldukları konuşuluyor.