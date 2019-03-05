Alanya'da tarımı konuştular

TARIM konusuna hâkim iki mühendis Göktepe ve Kurtoğlu bölge tarımını daha iyi bir yere getirmek konusunda neler yapılabileceğini karşılıklı değerlendirdi. Sera atıklarının değerlendirilmesi için önemli projelerinin olduğunu belirten Vatan Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı, kimya yüksek mühendisi Hasan Faruk Kurtoğlu “Sizin gibi konusuna hâkim ziraat mühendisi genç bir oda başkanıyla bunları paylaşmaktan mutluluk duyacağım” şeklinde konuştu.

“Öncelikle tarım alanları, kentsel rantların yıkıcılığından korunacaktır” diyerek sözlerine başlayan Kurtoğlu, tarım kesiminin kentsel hizmetlerden yararlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise "Odamız delegeleri bu bayrağı bize teslim etti. İnşallah bu bayrağı biraz daha yukarılara taşımak için biz de çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımla beraber yukarı taşıyacağız. Sizlerin de bizim çalışmalarımız esnasında gözlemlerinizi, birtakım tecrübelerinizi de bizimle paylaşacağınıza inanıyoruz. Projelerimizi hep birlikte hayata geçirelim. Üretmek ve Alanyamıza katkıda bulunmak için el birliğiyle çalışalım" diye konuştu.