Alanya'da Sürpriz isimler Meclis'e giriyor

Alper KUTAY

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre Alanya’daki bağımsız adaylar ve siyasi partiler, adaylıklarını ve meclis listelerini Alanya İlçe Seçim Kurulu’na 19 Şubat Salı günü teslim edecekler. İncelemenin ardından 3 Mart Pazar günü bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri Alanya İlçe Seçim Kurulu tarafından kamuoyuna ilan edilecek. Alanya’nın 320’bine yaklaşan nüfus oranına göre bu seçimde de belediye meclisinde 37 kişinin görev yapacak olması, hem ilçe başkanlarını, hem de başkan adaylarını kara kara düşündürüyor. Talebin çok olması, buna rağmen meclis listelerinin nasıl yazılacağı konusunda Ankara'dan net bir bilgi gelmemesi Ak Parti ile MHP'nin liste hazırlanması konusunda harekete geçmesinin önünü kesiyor.

LİSTE KONUSU NETLİK KAZANMADI

İddiaya göre Ak Parti ile MHP, Yücel'in listesini birlikte hazırlayacaklar. Antalya’nın bazı ilçelerinde listelerin ortak yazılması yönünde karar alındığı hatırlatılan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bu konuda kendilerine henüz tebligat gelmediği için beklemede olduklarını söylerken, İyi Parti ile CHP'nin fermuar sistemi ile liste hazırlaması kesinleşti. Öte yandan Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır da meclis üyesi aday adaylığı başvurularını almaya başladı. Yerel seçimde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki gerçek yarışın da listelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından başlayacağı konuşuluyor. Alanya’da iki favori aday var. Yarışın, Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le, CHP ve İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez arasında geçeceği öngörülüyor.

‘KARMA BİR LİSTE YAPILACAK’ İDDİASI

Her iki isim de listelerini hazırlamaya çoktan başladı. Başkan Yücel’in listesinde yeniden Adem Er, Mehmet Kula, Tunahan Kasapoğlu, Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Mustafa Toksöz gibi isimlere görev vereceği, geçmiş dönemde meclis üyesi olan Fevzi Alaaddinoğlu’nun da Yücel’le el sıkıştığı öğrenildi. Yücel’in ayrıca Alanya’nın iş, ticaret ve siyaset camiasında tanınır, çevrelerinde sevilen isimlerle de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. MHP’nin yönetimden istifa eden Kerim Ünlü’yü önerdiği, Ünlü’nün de listede kesin yer bulacağı gelen haberler arasında. Başkan Yücel’in Konaklı ve Batı Alanya’yı toparlaması için Konaklı'da geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapan Ali Şahin'in kızı Avukat Emel Şahin Babaoğlu’na da listede yer vereceği belirtiliyor.

AK PARTİ’DE KİRİŞ VE SÖNMEZ SÜRPRİZİ

Ak Parti’de Kerim Başkaptan, Emin Hatipoğlu, Alper Birer, Gökçen Nazifoğlu, Mehmet Şenli, Arif Tok, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay’a bu dönem kendi istekleriyle görev verilmeyeceği, buna karşın Şükrü Cimrin ve Mustafa Keşoğlu’nun da listede olabileceği gelen haberler arasında. Ak Parti’de ayrıca halen İlçe Başkan Yardımcısı olan Mehmet Ali Kiriş’in yanı sıra emektar isimlerden Serdar Sönmez ve Avukat Fatih Barcın’ın da isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.

FENERCİOĞLU VE BAĞIŞLAR DA GİRİYOR

CHP’de ise başarılı bir dönem geçiren şehir plancısı Erkan Demirci’nin yoğun ısrarlara rağmen meclise veda etme kararı aldığı, Gökhan Sipahioğlu’nun yanı sıra Hüseyin Yaman, Mustafa Aras, Mehmet Kural, Erdoğan Toktaş, Nefise Develioğlu ve Eray Erdem’in de listede yer almayacağı, MHP’den ihraç edilince bağımsız olarak üyeliğe devam eden Hasan Özdemir’in ise İyi Parti listesinden meclis üyeliğine devam edeceği ifade ediliyor. Millet İttifakı kanadında ise sürpriz isimler konuşuluyor. Alanya’nın tanınmış genç işadamlarından Adasa Yapı’nın patronu olan İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, Bağışlar Mühendislik’in sahibi İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar ve SABAŞ Beko’nun ortaklarından Raşit Sadullahoğlu’nun CHP kontenjanından, yine Alanya’nın tanınmış genç işadamlarından Serdar Uygun’un ise İyi Parti kontenjanından meclis listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

