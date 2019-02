Alanya'da Sönmez'in adaylığı ilan edildi

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in aday tanıtım töreni Cumartesi günü gerçekleştirildi. İyi Parti İlçe Teşkilatı binası önünde yapılan törene CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz, İyi Parti Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Sultan Çetin de katılım sağladı.

APAYDIN, SÖNMEZ’E DESTEK İSTEDİ

Programda ilk konuşmayı yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya’da Abdullah Sönmez’e, Antalya’da Muhittin Böcek’e destek istedi. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Birlikte yaşadığımız bu güzel ülkede ortak paydalarımız olan kardeşlik, barış huzur, demokrasi ve adalet gibi ortak değerler etrafında birleşmemizi sağlayan, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır sözüyle Millet İttifakı'nı kuran her iki partimizin genel başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizler gece gündüz çalışacağız, Alanya'da ve Antalya'da büyük bir zafer kazanacağız” dedi.

‘ALANYA’YI ŞEFFAF YÖNETECEĞİZ’

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’un ardından Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez kürsüye çıktı. Muhittin Böcek ile Alanya’yı ve Antalya’yı şeffaf bir şekilde yöneteceklerinin sözünü veren Sönmez, “Hizmet bizim işimiz. Biz her ne olursa olsun gece gündüz çalışmayı seven insanlarız. Hizmet, kitapçığa basmakla olmaz. Önemli olan kitapçığa bastığın şeyi icraata geçirmektir. Her verdiğimiz sözü gününden önce yerine getireceğiz” diye konuştu.

BÖCEK’TEN SÖNMEZ’E TAM DESTEK

Son olarak konuşan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Tarlada izin olmayanın harmanda yüzü olmaz dedikleri gibi, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün vatandaşlarımıza umut olmuşuz. Alanya’daki sorunların hepsini biliyoruz. Göreve gelirsek Alanya'daki kanalizasyon sıkıntılarını çözeceğiz. Esnafın yüzü gülecek. Sadece yapabileceğimiz sözleri vereceğiz. Alanyalı hemşirelerimizin dertlerine derman olacağız. Bütün vatandaşlarımızın desteklerini alacağız. Hem Antalya kazanacak hem de Alanya kazanacak” dedi.