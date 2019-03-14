Alanya'da siyasilerin sosyal medya karnesi

INSTAGRAM, Twitter ve Facebook, siyasilerin en çok rağbet gösterdiği sosyal medya mecralarının başında geliyor. Gün içerisinde ziyaret edilen bölgeler, temas kurulan vatandaşlar, seçim ofisi açılışları veya mini mitingler, sosyal medya kanalları üzerinden çoğu kez ya fotoğraf, ya video, ya da canlı yayın olarak seçmenle buluşturuluyor. Peki, Alanya’daki siyasilerin ve başkan adaylarının sosyal medya karnesi ne durumda.

BÖCEK SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

İşte çarpıcı sonuçlar. Antalya’da sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel geliyor. Türel’in bugüne dek 12.400 mesaj yayınladığı twitter hesabını tam 375.175 kişi takip ediyor. Facebook sayfasında ise 167 bin 133 takipçisi olan Türel’in siyaseten rakibi olan Millet İttifakı Antalya Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in ise Twitter’da 82 bin 464 takipçisi bulunuyor. 1.982 kişiyi takip eden Böcek, bugüne dek sadece ve 8 bin 341 paylaşımla takipçilerine seslendi. Facebook sayfasında ise Böcek’in 80 bin 147 takipçisi var. Sosyal medyanın Alanya etabında ise Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel önde gidiyor. Facebook'ta 43.639, Twitter’da ise 21 bin 187 takipçisi olan Başkan Yücel, 1.908 kişiyi takip ediyor. Başkan Yücel bugüne dek sadece Twitter’da 10 bin 330 paylaşım yaptı.

SÖNMEZ SOSYAL MEDYADA ATAĞA GEÇTİ

Başkan Yücel’in rakibi olan Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez’in ise Facebook sayfasında 6 bin 762 üyesi bulunuyor. Twitter’da sadece 949 takipçisi olan ve 130 kişiyi takip eden Sönmez, bugüne dek sadece 243 tweet mesajı paylaştı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun Facebook hesabında 4 bin 998 kişi bulunurken, Twitter hesabını ise 8 bin 881 kişi takip ediyor. 12 bin 722 paylaşımla takipçilerine ulaşan Toklu, twitterda sadece 726 kişiyi takip ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan bir başka isim olan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan. Facebook hesabında 4 bin 992 arkadaşı bulunan Türkdoğan’ın Twitter hesabında ise 9 bin 676 takipçisi var. Türkdoğan bugüne dek 19 bin 994 paylaşımla takipçilerine ulaşırken, 26 bin de beğen aldığı ortaya çıktı.

APAYDIN’IN TAKİPÇİ SAYISI ARTIYOR

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın Facebook hesabında arkadaş limiti olan 4 bin 999’a ulaştı ancak Apaydın fan sayfası açmadı. Twitter’da 73 takipçisi bulunan Apaydın, takipçileri için 657 paylaşım yaptı. Sosyal medyayı Alanya’da çok aktif kullanmayan isimlerin başında ise CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ geliyor. Facebook hesabında 678 arkadaşı bulunan Karadağ’ın resmi bir twitter hesabı bulunmuyor.