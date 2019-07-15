Alanya'da siyasilerden 15 Temmuz mesajı

Alper Kutay

TOKLU, mesajında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünü anıyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü'nün asker kılığına girmiş vatan hainleriyle yapmaya çalıştığı hain darbe girişimi, milli birlik içerisinde, tüm vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenmesiyle birlikte engellemiştir. Bu hain darbe girişiminin üçüncü yılını dualarla anıyoruz ve bu girişimi önlemek için sokağa çıkmış, şehit olmuş vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine ve yakınlarına tekrar sabır diliyoruz. Ülkemiz bu şekilde badireleri çok atlatmıştır. İnşallah bir daha bu tarz badireler yaşamayız. FETÖ'nün uzantılarına, kalıntılarına da bu ülke mahal vermeyecektir. İnşallah Türkiye ferah ve refah bir şekilde de önümüzdeki süreçte varlığını güçlü bir şekilde tüm dünyada hissettirecektir.”

ALANYA CHP’DEN 15 TEMMUZ MESAJI

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Karadağ, her türlü darbeyi lanetlediklerini söyledi. Karadağ, mesajında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, sağlık ve esenlikler dileriz."

‘BEKA TEHLİKESİ BİTMEMİŞTİR’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Büyük Türk Milleti ve ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük Türk ordusunun içine sinsice ve haince yuvalanmış terör örgütü FETÖ mensupları tarafından ele geçirilmeye ve millet iradesi yok sayılarak demokrasi ve istiklalimiz elimizden alınmaya kalkışılmıştır. Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuştur. 251 vatan evladımız şehit olmuş, 2194 vatan evladı yaralanmıştı. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Ne mutlu ki Türk silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatanı ve milletine ölümüne bağlı değerli mensupları ile vatanı, milleti ve devletine bağlı vatandaşlarımız demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara dökülüp bu hainlere engel olmuş ve hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz’da Türk milleti kazandı, Türkiye ayaklandı ve yeni bir tarih yazdı. Tankların önüne milli irade dikildi. 15 Temmuz milli bekayı imha teşebbüsüdür. Elbette maruz kaldığımız tehlikeler bitmemiştir. 15 Temmuz kalkışma hareketinin yıldönümünde tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”

‘FETÖ’NÜN SİYASİ UZANTILARI NEREDE?’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Apaydın, mesajında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz, ülkenin özellikle 2002 yılından sonra devlet içinde yapılanan hain yapının başkaldırmasıdır. Türk milleti ve İyi Parti olarak bu girişimi lanetliyoruz, kınıyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılacak şekilde çalışmalar yapılmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuyla ilgili İyi Parti olarak TBMM'ye verdiğimiz önerge iktidar ve yandaşlarının oylarıyla reddedilmiştir. Bizim en önemli beklentimiz, siyasi ayağının araştırılması ve ortaya çıkarılmasıdır.”



