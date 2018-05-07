Alanya'da siyasi parti çalışmaları son hız sürüyor

Haber: Alper KUTAY

MİLLETVEKİLLİĞİ aday adaylığı sürecinde bazı partilerin başvuru süreçleri devam ederken, cumhurbaşkanlığı adayları içinse 100 bin imza kampanyası 4 Mayıs Cuma günü başlatıldı. Dün 4. günü olan imza kampanyasında adayların imza rakamları da açıklanmaya başladı. Dün itibariyle Türkiye genelinde İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi adayları için 402 bin 872 oy kullanıldı. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 4 günlük süreçte Meral Akşener için Alanya'da 1.750 civarında imza atıldığını belirtti. Apaydın, "Sürecin başından beri vatandaşlarımız, tüm eş ve dostlarını da yanlarına alarak kampanyaya destek oluyorlar. Kimse bir topluluğu buraya getirerek bu sayıda bir imza alamaz. Vatandaş iyi yönetildiğini düşünmediği, haklı ve adil bir yönetim istediği için bunu imzasıyla ortaya koyuyor" dedi.

SAADET 500 OY TOPLADI

Kampanya sonunda 300 bin imzayı göreceklerini dile getiren Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Arif Gülşen, "Alanya'da 500'e yakın bir imza topladık. Türkiye genelinde de 150 bini bugün itibariyle geçtik. Farklı sebeplerden ötürü gelemeyen çok vatandaşımız var. Türkiye genelinde bu vatandaşlar da imzasını attığı zaman 9 Mayıs'a kadar 300 bin imzaya ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Alanya'dan 5 milletvekili aday adayı olduğunu söyleyen Gülşen, meclise mutlaka bir vekil göndereceklerini belirtti.

VATAN'A 300 KİŞİ İMZA VERDİ

Vatan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Eren Yurt ise, "Partimizin tüm yetkili organları çalışıyor. Halkımızın tüm kesimlerinden büyük bir ilgi var. Herkesin demokratik hakkını kullanması için elimizden geleni yapacağız. Tüm partiler demokrasinin gereğini yerine getirmeli. Alanya'dan 300'e yakın kişi oy kullandı. Türkiye'de ise bugün itibariyle 50 bini aştık. 9 Mayıs'tan önce barajı aşacağız" diye konuştu. Ali Takavüt'ün ardından yönetim kurulunun yaptığı seçimle CHP İlçe Başkanı olan Sefa Çorbacı, siyasi partilerin 100 bin imza toplamak için Alanya Adliyesi arkasında açtığı stantları ziyaret etti. Çorbacı, "Biz Türkiye için savaş veriyoruz. Türkiye için ittifak kuruyoruz. CHP olarak imza stantlarını ziyaret ettik. Görevi yeni devraldığım için biraz gecikmeli bir ziyaret olduğu için özür diliyorum. Partilere çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.