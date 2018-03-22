Alanya'da siyasetçiler sahaya indi

Haber: Alper KUTAY

2019'UN Mart ayında yapılacak yerel seçimlere henüz 12 ay varken, Alanya siyaseti baharın da etkisiyle bir anda hareketlendi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsaldaki Dere Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. İstek ve sorunlarını dinleyen Başkan Yücel’e mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür eden vatandaşlar, “Şimdiye kadar almadığımız hizmetleri alıyoruz” dediler. Dere Muhtarı Hüseyin Uysal ise “Halkın yararına olan her talebimiz anında yerine getirildi. Adem Başkan'a ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TOKLU DERE'DE VATANDAŞLA GÖRÜŞTÜ

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da ekibiyle birlikte Dere Mahallesi Muhtarlığı ve Dereköy İlköğretim Okulu'nun organize ettiği Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'na katıldı. Okutulan Mevlidi Şerif ile şehitlere dua gönderdiklerini söyleyen Toklu, "Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Bülent Adil Taşbaş'ı makamında ziyaret etti. Göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Taşbaş'a teşekkür eden Takavüt, hastane yönetimine görevlerinde başarılar diledi. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi de Yaşlılar Haftası ve mübarek Regaip Kandili nedeniyle Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek büyüklerin kandillerini kutladılar. Huzurevi Müdürü Sabit Demir'e ve tüm personeline misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Gündoğdu, huzurevi sakinlerine karanfil armağan edip ellerini öptü.

ODA BAŞKANLARI YÜCEL'İ AĞIRLADI

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'nin ev sahipliğinde bir kahvaltı programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Elektrikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kerim Gökçeoğlu katıldı. Sohbet havasında geçen kahvaltıda, Alanya ve ülkedeki son gelişmeler değerlendirildi.