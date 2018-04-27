Alanya'da siyaset arenası ısınıyor

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki hafta önce 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdiği, bir gün sonra Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Bahçeli ile görüştük, seçimler 24 Haziran'da yapılacak" demesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) düğmeye bastı. 2019'un Kasım ayında yapılması beklenirken dünyada ve Ortadoğu'da değişen siyasi dengeler, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi gibi unsurlar nedeniyle seçimlerin 24 Haziran'a alınması, Türk siyasetinde olduğu gibi Alanya siyasetindeki dengeleri de değiştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin aynı gün yapılacak olması, siyasi hedeflerinde milletvekilliği hayali olan Alanya'daki pek çok ismi de harekete geçirdi.

ÇAVUŞOĞLU LİSTEDE OLACAK MI?

24 Haziran sonrası bakanların milletvekili olma şartı kalkacağı için Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekili listesine yazılmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle halen 7 milletvekili bulunan Ak Parti'de Çavuşoğlu'nun yerine Alanya kontenjanından güçlü bir ismin listeye yazılabileceği ifade ediliyor. Ak Parti'den Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney, eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ ve Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, CHP'den eski İlçe Başkanı Ali Takavüt ve Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu, MHP'den eski Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Öztürk ve İnşaat Mühendisi Ömer Özbek, İyi Parti'den genç işadamı Alper Arıkan ve Alanya Sulama Birliği Genel Sekreteri Meryem Aydoğan bugün resmen başvurarak milletvekili aday adayı oluyor. Öte yandan, MHP'li Abdullah Öztürk'ün ise hem meclis üyeliğinden hem de MHP'den istifa edip Ak Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacağı iddia ediliyor.

ULUDAĞ DÜN RESMEN BAŞVURDU

Ak Parti'de 24 Nisan Salı günü başlayan başvuru süreci 29 Nisan Pazar günü bitecek. CHP'de başvurular 30 Nisan'da başlayacak, 7 Mayıs tarihinde bitecek. MHP'de müracaatlar dün başladı, 3 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. Ak Parti'de bugün saat 18.00 itibariyle, kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ dışında aday adaylığını resmen açıklayan başka bir isim çıkmadı. Uludağ dün Antalya'ya giderek Ak Parti İl Başkanlığı'na dilekçesini verdi. Uludağ, "Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız" mesajı verdi. CHP'de mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt, MHP'de ise Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Öztürk görevlerinden istifa edip resmen aday adayı olacaklarını ilan ettiler. Öztürk'ün MHP yerine Ak Parti'den aday adayı olabileceği de gelen haberler arasında.

ANKETTE ÇEKİŞME SÜRÜYOR

Alanyalı olan Türkçe Konuşan Devlet Başkanları İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman Ak Parti'den, İnşaat Mühendisi Ömer Özbek MHP'den, Alper Arıkan ise İyi Parti'den aday adayı olmak için kolları sıvadı. Peki, Ak Parti, CHP, MHP ve Türk siyasetinin son partisi İyi Parti'nin Alanyalı milletvekili adayları kimler olacak? Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, internet sitesinde her seçim öncesi olduğu gibi yine dev bir anket başlattı. İsimleri siyasi kulislerde aday adaylığı için geçen eski ve yeni siyasilerin bulunduğu ankete üç günde yoğun ilgi gösterildi.

İŞTE EN ÇOK OYU ALAN İSİMLER

Dün akşam saat 18.00 itibariyle 2400 kişinin katılıp oy kullandığı ankette Ak Parti'den Sena Nur Çelik 107, Hüseyin Güney 237, Mustafa Berberoğlu 111, Ömer Kocaman 8, Hüsnü Akçalıoğlu 10, İsmail Başaran 30, Alaattin Çakır 16, Emin Müftüoğlu 10, Nurettin Uludağ 328, Mustafa Başak 11 oy aldı. MHP'den Hüseyin Yıldız ve Mustafa Türkdoğan 31, Mustafa Aksoy 5, Mustafa Tuna 9, Osman Doğan 6, Abil Gündoğdu 150 ve Ömer Özbek 536 oy aldı. CHP'den Ali Takavüt 13, Şefik Türktaş 35, Mehmet Can Karagöz 49, Murat Özçelik 10, Gökhan Sipahioğlu 78, Emine Keyaoğlu 12, Serdar Noyan 29, Atila Emek 5 ve Hayati Bora 6 oy aldı. İsimleri İyi Parti ile anılan avukat Levent Dim 63, Hilmi Er 70, Meryem Aydoğan 55, Hacı Mevlüt Zavlak 96, Cahit Kocabeyoğlu 20 ve Şefik Bahçe 35 oy aldı. Siz de yenialanya.com adresine girip anketler bölümündeki ankete katılarak mevcut adaylardan herhangi birine oy verebilir ya da aday adayı önerebilirsiniz.