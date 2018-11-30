Alanya'da seçmen ittifakları ve adayları bekliyor

Haber: Alper KUTAY

AÇIKLANAN sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 28,9’u henüz hangi partiye destek vereceğine karar vermemiş. Seçmenlerin yüzde 5,4’ü ise sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Seçmenlerin kararsızlığında, ittifakların ve başkan adaylarının henüz netleşmemesi rol oynuyor. ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu. Araştırma 1-23 Kasım 2018 tarihlerinde, Türkiye genelini yansıtacak şekilde 26 ilde yapıldı. Araştırmada 3 bin 437 kişi ile yüz yüze görüşülerek, oy vereceği partiye karar verip vermediği soruldu. Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 28,9’u henüz hangi partiye destek vereceğine karar vermemiş.

YÜZDE 65,7 KARARINI VERDİ

Seçmenlerin yüzde 5,4’ü ise sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Seçmenlerin yüzde 65,7’si ise oy vereceği partiyi şimdiden belirlemiş. Araştırma sonuçlarına göre, önceki seçimler ölçü alındığında, oy vereceği partiyi şimdiden belirleyenler arasında Vatan Partisi seçmeni yüzde 88 ile önde, Saadet Partisi seçmeni ise yüzde 81 ile ikinci sırada yer alıyor. Önceki seçimler ölçü alındığında, kararsızlıkta en yüksek oranın İyi Parti seçmeninde olduğu gözüküyor. Araştırma şirketine göre, seçmenin kararsızlığında, partiler arası ittifakların ve başkan adaylarının henüz yeterince netleşmemesi rol oynuyor. Ak Parti ve MHP arasında üç ilde ittifak ilan edilmiş olmasına rağmen, bu illerde ilçe belediye başkan adaylıkları ile meclis üyeliği adaylıklarının nasıl şekilleneceği belli olmadığı için hem Ak Parti hem MHP seçmeninin bir kısmı kararını vermeyi erteliyor.

SEÇMEN İTTİFAKI BEKLİYOR

Bunun yanı sıra, iki parti arasında başka illerde de ittifak olacağının tahmin edilmesi seçmeni beklentiye soktu. Önceki seçimler ölçü alındığında, kararsızlık oranının en yüksek İyi Parti seçmeninde olması, bu partinin 24 Haziran 2018’de aldığı oyun altına düşeceğini işaret ediyor. CHP seçmeninde kararsızların yüksek olmasının birden çok nedeni var. Ankara ve İstanbul adaylarının henüz ilan edilmemesi, CHP-İYİ Parti ittifakının olup olmayacağına dair belirsizlik, önceki seçimlerde CHP’ye oy veren seçmenin kararını ertelemesine yol açıyor. Alanya’da da benzer bir durum yaşanıyor. Alanya seçmeni, Ak Parti’nin aday çıkarıp çıkarmayacağını beklerken, CHP tabanı da kendi adayı ile mi yoksa İyi Parti’ye destek vererek mi seçime gideceği konusunda yaşanan belirsizlikler giderilmediği için halen net bir karar verebilmiş değil.