Alanya'da Rus asıllı aday Çetinkaya’dan sert çıkış

ÇETİNKAYA açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde kamuoyunda, hakkımda oluşturulmaya çalışılan, 'Anastasia Çetinkaya bizimle birlikte hareket ediyor' şeklindeki yanlış algı üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Adaylığımı açıkladığım ilk gün de ifade ettiğim gibi, yola bağımsız aday olarak çıktım. Bize güvenen insanlarla birlikte, bağımsız olarak yola devam edeceğim. Hiç bir siyasi parti ile ilişkim ve birlikteliğim yoktur. Herhangi bir siyasi parti ya da oluşum ile birlikte hareket etmediğim gibi, birlikte hareket etme konusunda bir görüşme dahi yapmadım. Bugüne kadar gerek televizyon, gerekse gazete ve dergi röportajlarımda da belirttiğim üzere, bu seçim bir siyasi yapıya ve adaya karşı değildir. Bu seçim Alanya ile ilgilidir. Biz Alanya'nın marka şehir olması konusunda çalışmalarımıza bağımsız aday olarak devam edeceğiz ve 31 Mart akşamı da bunun ilk adımını atacağımıza inancım tam. Bağımsız olarak çıktığım bu yolda, destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”