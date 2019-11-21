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Alanya'da Özaltın'dan tepki: ‘Proje neden DEMAŞ’a değil de Damlataş’a?’

Alanya Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Didem Dim Özaltın, Alanya Belediyesi yetkilileri ve Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği'nin yaptığı mimari yarışma projesi toplantısında proje konusu olarak Damlataş'ın düşünülmesine tepki gösterdi

POLİTİKA 21.11.2019, 22:35 21.11.2019, 23:32
Alanya'da Özaltın'dan tepki: ‘Proje neden DEMAŞ’a değil de Damlataş’a?’
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ALANYA Belediyesi ve Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, şehirde bir mimari yarışma projesi düzenlenmesi konuşuldu. Bu fikrin seçim sürecinde kendilerinin dile getirdiği bir konu olduğuna değinen Alanya Belediye Meclisi’nin İyi Parti üyesi Yüksek Mimar Didem Dim Özaltın, "Meslek grubu olarak da uzun süredir atılmasını istediğimiz güzel bir adım. Buna rağmen yarışma projesi için seçilen alan fazlasıyla düşündürücü" dedi.
‘İHTİYACA GÖRE HAREKET EDİLMİYOR’
Özaltın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta Alanya Belediyesi’nden ilgili temsilciler ve Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının esas amacının mimari yarışma projesi düzenlemek olduğunu öğrendik. Aslında bu bizim seçim döneminde dile getirdiğimiz bir konu olmakla birlikte, meslek grubu olarak da uzun süredir atılmasını istediğimiz güzel bir adım. Buna rağmen yarışma projesi için seçilen alan fazlasıyla düşündürücü. Kasım ayı meclisinde de dile getirdiğimiz gibi yatırımların sıralı ve ihtiyaca uygun bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Proje konusu olarak düşünülen Damlataş, çocuklu ailelerin uğrak yeri olan, halkın iyi vakit geçirmek için tercih ettiği, düzenli bir sahile ve kültürel bir aksa sahip olan, Alanya Kalesi ile teleferik sayesinde yeni bir bağlantısı daha olan, yani herkesin sıkça ziyaret ettiği bir bölge. Eksikler yok mu? Her şey mükemmel mi? Tabii ki değil.
‘NEDEN OTOGAR YA DA DEMAŞ DEĞİL’
Alanya merkezinin hafızasını oluşturan ve seçim öncesi yıkılmış olan, üstelik pazarcıların derme çatma bir şekilde tezgâh açtığı pazaryeri ve düğün salonu yerine, halen gündemde olan DEMAŞ yerine, herkesin yenilenmesinde hemfikir olduğunu bildiğimiz Alanya Otogarı yerine, ya da bunların çok dışında kavşaklar, meydanlar, kent mobilyası olarak adlandırdığımız sokak aydınlatmaları, banklar ya da sahil büfeleri ve benzerleri üzerinde çalışmak yerine, neden mevcutta iyi bir düzenlemeye sahip olan ve zamanında da yarışma projesi ile düzenlenen Damlataş mevkii? Risksiz olduğu için mi? Yoksa gerçekten bizi çok mu rahatsız ediyor? Alanya’nın kalkınması, güzelleştirilmesi, hafızada yer edecek bir kent olması için her zaman çalışacağız. Fakat bunun için mevcut düzende eksikliklerin gözetilerek işe başlanması, enerji ve kaynakların boşa harcanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kısacası daha öncelikli olarak el atılması gereken alanlar varken, mevzu bölgedeki eksiklik ya da ihtiyaçlar sıfırdan bir projelendirme gerekmeksizin giderilebilecekken, neden Damlataş?"

#alanya politika #politika alanya #özaltın #Alanya #demaş
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